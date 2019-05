SAUBERES WASSER – PROJEKT

Jeder siebte Mensch hat Schwierigkeiten an sauberes Trinkwasser zu gelangen.

Sauberes Wasser ist insbesondere für Millionen Menschen in Afrika ein Fremdwort.

Für viele ist die Suche nach sauberem Trinkwasser ein großer Kampf. Schon früh morgens machen sie sich auf den Weg und laufen dutzende Kilometer, um Trinkwasser zu finden. Meist finden sie nur Wasserlachen.. Pfützen, in die wir hier in Europa nicht treten wollen. Vor den wenigen Wasserbrunnen staut es sich häufig. Unter der Hitze stundenlang für zwei Kanister Wasser zu warten, ist eine riesen Herausforderung.

Ein großes Wasservorkommen unter der Erde ist nichts neues. Leider aber haben Menschen in Afrika weder finanzielle noch technische Mittel, um das Wasser aus der Tiefe zu pumpen. Hier wollen wir mit Ihrer Unterstützung den Menschen unter die Arme greifen.

Unser Verein “Time to help” errichtet mit Ihrer Unterstützung Wasserbrunnen und Wasseranlagen in Afrika. Seit dem Projektbeginn in 2012 haben wir auf diesem Wege bereits tausende Bedürftige mit Trinkwasser versorgt. Mit jeder eröffneten Wasseranlage wird auch Leben nach Afrika gebracht. Das Leben dieser Menschen verändert sich enorm. So werden durch sauberes Trinkwasser viele Krankheiten verhindert. Beispielsweise die Augenkrankheit Katarakt, die Landwirtschaft und die Viehzucht in der Region entwickelt sich und Eigenversorgung wird möglich. Eine Abhängigkeit von der Fremdversorgung fällt weg.

Helfen Sie uns Wasserbrunnen und Wasseranlagen in Afrika zu errichten. Helfen Sie mit, diesen Menschen Hoffnung und Zukunft zu bescheren.